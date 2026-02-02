В Польше авто белорусской дипслужбы врезалось в полицейскую машину

Опубликовано: 02.02.2026 15:47 , Обновлено: 02.02.2026

В воскресенье, 1 февраля, в польском Белостоке произошло ДТП при участи автомобиля на белорусских дипломатических номерах. По информации полиции Подляского воеводства, мужчина за рулём этого авто представился белорусским консулом в Австрии.

По данным местной полиции, авария произошла рано утром в воскресенье утром, 1 февраля, в 6:30 утра на одной из кольцевых развязок Белостока. По версии полиции, автомобиль, принадлежащий белорусскому дипломатическому корпусу (судя по фото с места аварии - чёрный седан BMW 3-й серии поколения G20), не уступил дорогу полицейским и врезался в их автомобиль.

По информации польского издания Fakt.pl, одна из полицейских получила травмы при аварии, но не серьезные - её доставили в больницу и после осмотра медиков отпустили в тот же день.

В полиции подчеркнули, что водители обеих машин, столкнувшихся на кольце, были трезвы.

Младший сержант Агнешка Ульман из пресс-службы полиции Подляского воеводства также сообщила польским СМИ, что 47-летний водитель, которого признали виновником аварии, представился белорусским консулом в Австрии. Впрочем, в дипслужбах этот инцидент никак не комментировали.

Сам инцидент в полиции назвали обычным дорожно-транспортным происшествием. Водитель машины на дипномерах отделался предупреждением.