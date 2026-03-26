В Пинске МВД тренировалось «пресекать массовые беспорядки» с помощью спецсредств

📷 Фото

Опубликовано: 26.03.2026 18:43 , Обновлено: 26.03.2026

В Пинске прошли командно-штабные учения МВД, в которых принял участие лично министр внутренних дел Иван Кубраков. В ходе учений силовики отрабатывали «пресечение массовых беспорядков и сопротивление сотрудникам милиции».

Также там тренировались обезвреживать вооруженных преступников и освобождать заложников из захваченного торгового центра.

По словам Кубракова, сотрудники силовых ведомств действовали слаженно.

«Первая вводная касалась массовых беспорядков: сотрудники рассекали толпу, изолировали агрессивных лидеров и применяли спецсредства в условиях плотного контакта. Параллельно работал расчет БПЛА (беспилотного летательного аппарата) по разведке прилегающей местности, оценке обстановки и предоставлению информации» – сообщили в МВД.

































В ведомстве заявили, что основной упор сделали на «слаженность с представителями местных органов власти» и взаимодействие между спецподразделениями и скорость принятия решений.