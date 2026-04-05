В парламенте обвинили Google в «шантаже» властей Беларуси

Опубликовано: 05.04.2026 07:44 , Обновлено: 05.04.2026

Депутат Палаты представителей Вадим Гигин заявил, что удаление в YouTube белорусских госканалов — это «информационный шантаж» против властей Беларуси. Таким своим мнением поделилась пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

Вадим Гигин заявил, что блокировку каналов БелТА (Белорусское телеграфное агентство), СТВ (Столичное телевидение) и ОНТ считает «абсолютно неадекватными действиями, которые не соответствуют никаким параметрам свободы слова».

«Мы понимаем, что противник пойдет против нас грязной войной, будет применять все технологические методы», — сказал Гигин.

Депутат напомнил, что власти Беларуси уже сталкивались с подобными инцидентами ранее в 2020 и 2022 годах. В связи с этим они разработали и предприняли альтернативные методы.

«У нас уже накоплен достаточный опыт противостояния в этой ситуации, начиная от прямой работы с гражданами, до создания каких-то своих платформ, а может быть, совместно с россиянами», — заявил Вадим Гигин.

Депутат не уточнил, что бы он хотел видеть в результате совместной работы с россиянами, например, белорусскую альтернативу YouTube.

Напомним, что видеохостинг YouTube внезапно удалил у себя видеоконтент гостелеканалов и госСМИ (государственных средств массовой информации): агентства БелТА, ОНТ и СТВ.