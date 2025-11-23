В парламенте призвали воспитывать у белорусов патриотизм конфетами

Опубликовано: 23.11.2025 14:56 , Обновлено: 24.11.2025

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заместитель председателя комиссии по экологии и природопользованию Олег Цилько призвал воспитывать патриотизм среди белорусов и любовь к родному языку с помощью... конфет.

Во время проверок продуктовых магазинов в своём избирательном округе парламентарий предложил размещать на упаковках сладостей традиционные символы Беларуси и белорусский язык.

Как сообщили в пресс-службе парламента, депутат заявил, что это не только хороший имиджевый ход, но и отличный способ укрепления национального самосознания, выражения любви к родной земле и воспитания патриотизма.

Конфеты “Родныя словы”, что заметил депутат, производятся с сентября на Минской кондитерской фабрике “Коммунарка”.

""Родныя словы” – это больше, чем просто конфеты. Это угощение с особым смыслом. Мы создали интересный дизайн этикетки с уникальным орнаментом, на каждой вы найдёте белорусские слова. Это возможность погрузиться в красоту родного языка, просто наслаждаясь любимыми конфетами. А вкус – любой и знакомый: глазированные конфеты с арахисом и сливками”, - похвалились тогда на фабрике.