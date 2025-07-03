В одном из районов Беларуси начались «режимные мероприятия». За кем усилили контроль?
В Пинском районе Брестской области в начале июля начали проводить пограничные "режимные мероприятия". Узнали, что они предполагают, в каких населённых пунктах проводятся за кем именно в Беларуси решили усилить контроль.
Режимные мероприятия организовал Пинский пограничный отряд. На этот раз их планируют проводить в деревнях и посёлках, которые относятся к следующим сельсоветам Пинщины:
- Ласицкому,
- Хойновскому.
На этих административных территориях пограничники совместно с представителями других госслужб и ведомств начали “отрабатывать” следующие потенциальные нарушения:
- законодательства о государственной границе,
- природоохранного законодательства,
- миграционного законодательства.
Как сообщил Telegram-канал “Пинский телеграм”, для этого усилили режим государственной границы и контроль за соблюдением правил пограничного режима, а также начали проводить мониторинг приграничных сельсоветов:
- на предмет “подготовки к противоправной деятельности”,
- контроля за состоянием трудовой миграции и найма иностранных граждан на временные работы.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым обязал белорусских работодателей ходить по домам своих работников-иностранцев — проверять условия их проживания и не только. За невыполнение этой обязанности и руководителям, и самим работникам пригрозили административной ответственностью.