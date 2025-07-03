В одном из районов Беларуси начались «режимные мероприятия». За кем усилили контроль?

Опубликовано: 03.07.2025 08:21 , Обновлено: 03.07.2025

В Пинском районе Брестской области в начале июля начали проводить пограничные "режимные мероприятия". Узнали, что они предполагают, в каких населённых пунктах проводятся за кем именно в Беларуси решили усилить контроль.

Режимные мероприятия организовал Пинский пограничный отряд. На этот раз их планируют проводить в деревнях и посёлках, которые относятся к следующим сельсоветам Пинщины:

Ласицкому,

Хойновскому.

На этих административных территориях пограничники совместно с представителями других госслужб и ведомств начали “отрабатывать” следующие потенциальные нарушения:

законодательства о государственной границе,

природоохранного законодательства,

миграционного законодательства.

Как сообщил Telegram-канал “Пинский телеграм”, для этого усилили режим государственной границы и контроль за соблюдением правил пограничного режима, а также начали проводить мониторинг приграничных сельсоветов:

на предмет “подготовки к противоправной деятельности”,

контроля за состоянием трудовой миграции и найма иностранных граждан на временные работы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым обязал белорусских работодателей ходить по домам своих работников-иностранцев — проверять условия их проживания и не только. За невыполнение этой обязанности и руководителям, и самим работникам пригрозили административной ответственностью.

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