В Могилевской области объявили антитеррористические учения КГБ

Опубликовано: 07.02.2023 20:18 , Обновлено: 07.02.2023

В Могилевской области начались антитеррористические учения. Они ограничатся территорией Кличевского района. Из-за того, что будет задействована военная техника, могут быть перекрытия дорог и ограничение движения транспорта.

Замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Тумар за день до их начала заявил, что в Могилевской области начали антитеррористические учения с участием именно КГБ и МВД. По его словам, их решили провести, чтобы не “расслабляться”, передает госканал СТВ.

“В данном случае мы говорим, что необходимо и порох держать сухим и все время быть на острие. Нельзя в настоящий момент расслабляться, мы видим, как ситуация сейчас развивается. Учения в Могилевской области – это учения-антитеррор… ”, - заявил Виктор Тумар.

По его словам, ранее похожие учения уже проводили и появился вопрос, “кто главный”.

“Здесь возникает вопрос: кто главный? Кто будет командовать этими силами и средствами? В Могилевской области – Комитет государственной безопасности”, - заранее ответил Виктор Тумар о планируемых учениях.

На вопрос, что будет с народным ополчением в случае начала войны, он почему-то ответил: “На границе будут командовать пограничники”.