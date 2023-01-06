В Минздраве Беларуси показали, какие аптечки дали российским военным

📷 Фото

Опубликовано: 06.01.2023 15:34 , Обновлено: 06.01.2023

Пресс-служба министерства здравоохранения Беларуси 6 января показала состав аптечек, которые выдали российским военным. При этом Александр Лукашенко назвал их лучше, чем натовские.

В Минздраве утверждают, что Беларусь передала представителям второй армии мира “крупную партию индивидуальных аптечек”. В ведомстве похвалилимь, что “подавляющее большинство комплектующих изготовлено на белорусских предприятиях”.

Судя по составу на фото, там много бинтов и таблеток. Есть также жгуты. Чем отличаются белорусские аптечки от натовских и в чем лучше, в ведомстве не уточнили.

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