В минском ТЦ пропали ноутбуки Horizont спустя пару дней после старта продаж

Опубликовано: 26.12.2022 08:25 , Обновлено: 26.12.2022

Белорусские ноутбуки Horizont, которые торжественно начали продавать на прошлой неделе в торговом центре в Минске, там уже не продают.

“Нет больше этой точки. Вчера вечером они закрылись и уехали. Это была акция-презентация на несколько дней, они не являлись нашими постоянными арендаторами”, - передает Tochka.by слова сотрудников ТЦ “Галерея Минск”.

В инфоцентре “Горизонта” не объяснили, что произошло с точкой продаж, не подняв трубку. Впрочем, как минимум один интернет-магазин предлагает в каталоге Onliner.by купить одну модель ноутбука “Horizont” за 1599 рублей. Доставить обещают через день после заказа.