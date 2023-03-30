В Минске задержали сбежавшего россиянина Москалева - SOTA

Опубликовано: 30.03.2023 08:01 , Обновлено: 30.03.2023

Россиянин Алексей Москалёв, сбежавший из-под домашнего ареста в после того, как был приговорен к двум годам тюремного заключения за дискредитацию России, был задержан в Минске, утверждает издание SOTA. Официальных подтверждений на этот счёт пока не было.

Алексей Москалев был разлучен со своей 13-летней дочерью с тех пор, как в начале марта его поместили под домашний арест, а девочку перевели в государственный приют. Москалев был приговорен к двум годам тюремного заключения в качестве наказания за критику политики Кремля в постах в социальных сетях.

Российская полиция начала расследование в отношении него после того, как его дочь, шестиклассница, отказалась участвовать в патриотическом уроке в своей школе и сделала несколько рисунков, на которых были изображены ракеты, выпущенные по семье, стоящей под украинским флагом, и с надписью “Слава Украине!”

Независимое российское информационное агентство SOTA Project сообщает, что полиция задержала Москалева в Минске, Беларусь. Его адвокат не смог подтвердить, что Москалев был арестован, но сообщил в Telegram, что не смог дозвониться до своего клиента и подозревает, что эта новость правдива.

Ранее Маша Москалева написала письмо своему папе. Оно попало в СМИ.

“Папа привет, я очень прошу тебя, чтобы ты не болел и не волновался. Со мной все хорошо, я очень люблю тебя и знай: ты ни в чем не виноват, я всегда за тебя и все что ты делаешь — правильно”, - говорится в письме.

“Папочка, знаешь, как мне написала одна женщина, нужно верить, надеяться и любить, ведь побеждает только тот, кто умеет верить, надеяться и любить. Знай, что мы победим, что победа будет за нами, что бы ни случилось, мы вместе, мы команда, ты лучший. Ты мой папа, самый умный, самый красивый, самый лучший папа на свете. Знай — лучше тебя нету”, - обратилась дочка к папе.

“Я горжусь. Да, папа, я могу сказать, что я горжусь моим отцом. Гордым, умным, красивым, упрямым — и который так сильно любит свою дочь”, - написала Маша Москалева.

За папу Маши Москалевой вступился даже глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин.

“Мы считаем вынесенный Алексею Москалеву приговор несправедливым, особенно ввиду того, что его дочь Маша будет вынуждена расти в приюте. Мы считаем, что это большая трагедия для России и будущего нашей страны. Просим вас проверить законность данного приговора”, — написал Евгений Пригожин прокурору Тульской области.