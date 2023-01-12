В Минске задержали экс-кандидата в президенты Дмитриева

Опубликовано: 12.01.2023 08:53 , Обновлено: 12.01.2023

Вечером 11 января задержали бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева. Об этом сообщили его соратники в Facebook.

Со ссылкой на адвоката там заявили, что Дмитриев сейчас находится на Окрестина в Минске. Причина задержания пока неизвестна.

Правоохранительные органы пока не сообщали об этом.

Андрей Дмитриев — экс-кандидат в президенты Беларуси 2020 года. По данным ЦИК, он набрал 1,21% голосов. Дмитриев также является бывшим сопредседателем ликвидированного властями общественного движения «Говори правду», которое создали в 2010 году.

К слову, в августе 2021 года политика уже задерживали, но к вечеру отпустили.