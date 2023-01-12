В Минске задержали экс-кандидата в президенты Дмитриева
Вечером 11 января задержали бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева. Об этом сообщили его соратники в Facebook.
Со ссылкой на адвоката там заявили, что Дмитриев сейчас находится на Окрестина в Минске. Причина задержания пока неизвестна.
Правоохранительные органы пока не сообщали об этом.
Андрей Дмитриев — экс-кандидат в президенты Беларуси 2020 года. По данным ЦИК, он набрал 1,21% голосов. Дмитриев также является бывшим сопредседателем ликвидированного властями общественного движения «Говори правду», которое создали в 2010 году.
К слову, в августе 2021 года политика уже задерживали, но к вечеру отпустили.