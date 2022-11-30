В Минске начнут судить экс-министра лесного хозяйства по статье от 3 до 15 лет

Опубликовано: 30.11.2022 12:23 , Обновлено: 30.11.2022

Суд над бывшим министром лесного хозяйства Беларуси Виталием Дрожжей запланировали на 8 декабря. Об этом сказано в расписании судебных заседаний.

Его обвиняют в получении взятки по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса. По ней Дрожже грозит от 3 до 15 лет тюрьмы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Суд должен пройти в Минском городском суде.

Ранее Телеграф писал, что 5 мая Лукашенко подписал указ об освобождении Виталия Дрожжи от должности министра лесного хозяйства Беларуси «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

Накануне в СМИ начали появляться сообщения о его задержании. Эту информацию, однако, не подтвердили ни в приемной министра, ни в пресс-службе министерства.

Напомним, Виталий Дрожжа был назначен на должность в апреле 2018 года. При назначении Лукашенко обозначил, что ожидает от него недопущения незаконной вырубки лесов и коррупции.

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