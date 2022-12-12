В Минске начался первый заочный суд

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Опубликовано: 12.12.2022 10:44 , Обновлено: 12.12.2022

В Минском городском суде 12 декабря открыли первый судебный процесс в порядке «специального производства». Там начали заочно судить «администраторов экстремистского формирования «Черная книга Беларуси».

Обвиняемые — Янина Сазанович, Дмитрий Навоша, Валерия Занемонская, Ольга Высоцкая и Даниил Богданович, в суд не явились,сообщило госагентство БелТА. Однако пришли их защитники.

Фигурантам инкриминировали две статьи:

ч.3 ст.130 — умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц, повлекшие иные тяжкие последствия);

и ч.3 ст.203-1 — умышленные незаконные сбор, предоставление и распространение информации о персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенные в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга.

Фото: БелТА

[info_b]«Специальное производство» — это процесс по уголовному делу в отношении обвиняемого, который выехал из страны и не явился в орган, ведущий дело.[/info_b]

Напомним, что в конце июля Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», согласно которому белорусов, находящихся за границей, могут осудить без его участия, заочно.