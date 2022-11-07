В Минске чиновники послушали речь Ленина

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Опубликовано: 07.11.2022 11:22 , Обновлено: 07.11.2022

Некоторые белорусы 7 ноября отмечают День октябрьской революции, в результате которой российская империя стала СССР, а к власти пришли большевики. В Мингорисполкоме рассказали, что смогли собрать для возложения цветов памятнику Ленину до 4 тыс человек.

Группа людей, по сообщению пресс-службы Мингорисполкома, [link href=“https://t.me/minskiygorispolkom/3813?single” rel=“noopener” target=“_blank”] состояла [/link] из руководства “Мингорисполкома, Минского городского Совета депутатов, представителей Коммунистической партии Беларуси, общественных организаций и трудовых коллективов”.

Чиновники также сообщили, что провели возле памятника вождя пролетариата “праздничный митинг”. Во время его собранным людям включили запись речи Ленина о том, что такое “советская власть”.

Вот как это было:

https://twitter.com/Communist_World/status/1589526818612076544?t=clGOl6OHb7wxgkZmkrFmIw&s=19