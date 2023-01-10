В Минобороны рассказали, сколько белорусов пришло в военкоматы

Опубликовано: 10.01.2023 19:28 , Обновлено: 10.01.2023

Пресс-служба министерства обороны Беларуси сообщила, что военкоматы завершили сверку данных военнообязанных. Но по данным ведомства, ее прошли не все белорусы.

“Более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных”, - уточнили в Минобороны. Таким образом, ещё от 4% до 5% военнообязаных, возможно, должны будут явиться в военкоматы.

В Минобороны решили, что процент пришедших свидетельствует об ответственности белорусов и успешной работе военкоматов и исполкомов.

“Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки”, - туманно объяснили в Минобороны, зачем проводили сверку.