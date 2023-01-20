В Минобороны рассказали, что делают российские самолёты в небе Беларуси
В министерстве обороны Беларуси сообщили 20 января, что в воздушном пространстве Республики российские самолёты совместно с белорусскими учатся поражать живую силу.
В ведомстве заявили, что они продолжают “выполнять задачи по предназначению со всех аэродромов ВВС и войск ПВО ВС РБ”.
А вот на Ружанском полигоне, что недалеко от границы с Польшей россияне совмтесно с белорусскими лётчиками учатся подавлять ПВО, “наносить поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силе условного противника”.
При этом с аэродрома Мачулищи взлетел российский самолет ДРЛО А-50, который ведет воздушную разведку и управляет истребителями.