В Минобороны Беларуси рассказали, поддерживают ли связь с НАТО - "Крайне важно"

Опубликовано: 23.11.2025 15:09 , Обновлено: 24.11.2025

Начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Валерий Ревенко утверждает, что его ведомство сохраняет связь с западными странами, входящими в альянс НАТО (Организация Североатлантического договора).

По его словам, это рабочие контакты. «Эти контакты предназначены прежде всего для сохранения стабильности обстановки, для поддержания мира, по крайней мере, около границ Республики Беларусь. Это крайне важно для нашего государства», — сказал он в интервью телекомпании «ВоенТВ».

В свою очередь, министр обороны Виктор Хренин заявил, что, к его сожалению, обстановка вокруг Беларуси не становится спокойнее или лучше.

«Звучит агрессивная риторика со стороны соседних с нами стран, да и вообще так называемого Коллективного Запада. В этих условиях мы адекватно реагируем и также готовим свои Вооруженные Силы», — заявил он.

Ранее Telegraf.news писал, что на учёным “Запад-2025” в Беларусь внезапно приехали американские офицеры-наблюдатели. А также журналисты ведущих СМИ США и Западной Европы.