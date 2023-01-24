В МИД Украины ответили Лукашенко на заявления о Пакте о ненападении

Опубликовано: 24.01.2023 16:37 , Обновлено: 24.01.2023

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил 24 января в ответ на слова Александра Лукашенко о предложении подписать Пакт о ненападении, что Киев не планирует нападать на Беларусь.

“Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси”, - заявил Николенко.

В то же время, представитель МИД Украины не стал комментировать непосредственно сами слова о том, что Киев якобы предлагал Минску подписать Пакт о ненападении. Зато Олег Николенко заверил, что его страна “готова к любому развитию событий”, в том числе и к “самообороне”.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина предложила Беларуси подписать Пакт о ненападении. Однако не уточнил, кто конкретно предлагал, когда это было и что ответил Минск.