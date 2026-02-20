В МИД объяснили, почему Рыженков вместо Совета мира Трампа пошёл на литературный вечер

Опубликовано: 20.02.2026 07:31 , Обновлено: 20.02.2026

В Министерстве иностранных дел объяснили, почему глава ведомства Максим Рыженков, который был заявлен официальным представителем Беларуси на первом заседании Совета мира Дональда Трампа, так и не поехал в Вашингтон. Вместо этого министр открывал литературный вечер в Минске, приуроченный к Международному дню родного языка и Году белорусской женщины.

Согласно официальному заявлению пресс-службы белорусского МИДа, Рыженкову и остальным членам белорусской делегации, которая должна была лететь в Вашингтон на Совет мира Трампа, не выдали американские визы. При этом в ведомстве настаивают, что организаторов мероприятия “оперативно проинформировали” о составе делегации. В частности, о том, что Беларусь на Совете мира планировал представлять министр иностранных дел, а не первое лицо государства.

“Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно. Однако, несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы белорусской делегации выданы не были”, - заявили в МИДе.

Тот факт, что организаторы Совета мира не смогли выполнить даже базовые формальности для участия белорусской стороны, куда они сами же пригласили главу государства, во внешнеполитическом ведомстве расценили как признак “непоследовательной” позиции американской стороны.

“А ведь изначально приглашение принять участие в заседании Совета мира от Президента США было направлено Главе белорусского государства. Дополнительные комментарии излишни”, - резюмировали в МИДе.

Кстати, Рыженков в то время, когда в Вашингтоне проходили протокольные заседания Совета мира, открываллитературный вечер в Минске, приуроченный к Международному дню родного языка и Году белорусской женщины. По данным пресс-службы МИДа, вечер был организован при участии аккредитованных дипломатов, представителей более 30 стран, и членов Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.