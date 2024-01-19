В МИД Беларуси показали, как Алейник не смог пройти мимо тверкающих угандийек

🎥 Видео

Опубликовано: 19.01.2024 11:22 , Обновлено: 19.01.2024

В ТГ-канале, который ведут сотрудники министерства иностранных дел Беларуси, показали 19 января, как министр Сергей Алейник попытался пройти мимо, но потом не удержался и остановился возле зажигательного танца угандийек.

Чиновники ведомства [link href=“https://t.me/belarusdiplomacy/227” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказали [/link], что такая встреча, по их мнению, свидетельствует о том, что “в странах Африки понимают, что Беларусь всегда идет с миром, созиданием и конструктивом. Поэтому и встречают вот так”.

На видео, опубликованном МИД Беларуси видно как женщины активно тверкали (использовали попы) в народном африканском танце. Сергей Алейник сначала вроде как прошел мимо, но потом обернулся и зачем-то сложил руки в традиционном восточном жесте.

[Telegram_widget url=“https://t.me/telegrafby/23310”]

[info_b]Тверкинг (сокращённо тверк либо твёрк) (англ. twerking, twerk) — танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бёдер. Танец предположительно восходит к традиционным танцам африканского континента. В частности, в Западной Африке под разными названиями подобный танец известен в Кот-д’Ивуаре и Сенегале. Оказывается, что в Уганде тоже.[/info_b]

Все это происходило в Африке в Кампале, где открылся 19-й саммит Движения неприсоединения, в ходе которого председательство перейдет от Азербайджана к Уганде.

Ранее в МИД Беларуси сообщили, что 18 января в рамках работы на полях 19-го Саммита Движения неприсоединения в Кампале (Уганда) министр иностранных дел Сергей Алейник принял участие в пятой Министерской встрече “Группы друзей в защиту Устава ООН”. А также провел ряд двусторонних встреч.