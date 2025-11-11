В Литве рассказали, с кем хотят вести переговоры в Беларуси о застрявших фурах

Опубликовано: 11.11.2025 16:05 , Обновлено: 11.11.2025

Власти Литвы раскрыли свои планы по поводу застрявших в Беларуси литовских фур. Они утверждают, что намерены вести переговоры с властями Беларуси на уровне командующих пограничными службами.

Такая позиция была озвучена после состоявшейся в понедельник встречи литовских чиновников с представителями транспортных компаний. Руководитель Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Вилмантас Виткаускас сообщил, что Литва повторно обратится к белорусским структурам.

«Мы ещё раз обратимся к белорусским структурам на более высоком уровне, на уровне начальников пограничной службы, с просьбой открыть два пункта пропуска для эвакуационного коридора в обоих направлениях – это Мядининкай и Шальчининкай. Мы с нетерпением будем ждать результата», — заявил Виткаускас на пресс-конференции.

Ранее, как сообщил МИД Беларуси, Литва пыталась решить вопрос на уровне начальников пограничных пунктов. Но официальный Минск потребовал более высокого уровня переговоров и отклонил предложение Вильнюса.

В свою очередь, в правительстве Литвы признали, что часть шагов по разрешению кризиса не будет публичной. «Некоторые [меры] носят дипломатический характер и представляют интересы как Литвы, так и стратегических партнёров. Есть надежда, что они также дадут результаты», — пояснил глава НЦУКС.

Помимо переговоров с Беларусью, Литва объявила о начале оценки ущерба, понесенного перевозчиками, через Еврокомиссию. Там выразили надежду, что в будущем эту информацию используют для компенсации затрат.

Проблема с застрявшими фурами возникла после решения властей Литвы закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Беларусью из-за инцидентов с воздушными шарами, которые мешали работе литовских аэропортов. Вильнюс обвинил власти Беларуси в провокациях. В ответ Минск возложил вину на Литву и запретил литовским фурам передвигаться по территории Беларуси и покидать страну.

Власти Беларуси настаивают на полном открытии границы и переговорах на уровне МИДов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 ноября поручил министру иностранных дел Максиму Рыженкову организовать переговоры с литовскими властями по вопросу нормализации ситуации на границе. Это стало ответным шагом на предложение литовской стороны, заявили в Администрации президента.

Между тем министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что его страна ответа от Беларуси пока не получила.

«От самих белорусов ответов пока нет. Я разговаривал с командующим Государственной пограничной службы (ГПС), написано обращение с просьбой открыть эвакуационные проходы, как мы и просили, в двух точках. Ответа на сегодняшний день у нас пока нет», — сообщил литовский министр журналистам во вторник. Но ситуация, кажется, начала развиваться быстрее.