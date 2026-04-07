В Литве придумали схему для транзита белорусских удобрений: «Станут американскими»

Опубликовано: 07.04.2026 08:48 , Обновлено: 07.04.2026

В Литве все еще обсуждают призыв специального посланника президента США Джона Коула к возобновлению транзита белорусских удобрений. На данный момент действуют как европейские, так и литовские национальные санкции.

Премьер и президент Литвы сразу после слов Коула заявили, что официально США их ни о чем не просили насчет калийных удобрений из Беларуси. Тем не менее в СМИ соседней страны эксперты и анонимные чиновники обсуждают план действий, если Вашингтон будет настаивать на своем.

«Может возникнуть схема, в которой белорусы не будут участвовать, а американцы будут. И тогда мы начнём говорить о транзите “американских” удобрений. Нам нужно подумать, что мы будем делать в таком случае», — заявил один литовский политик, знакомый с ситуацией на условиях анонимности, в интервью общественному вещателю LRT (Литовскому национальному радио и телевидению).

В Литве считают, что США могли бы осуществить схему, которую уже обсуждают в неформальных беседах. Американцы могли бы создать в Беларуси компанию-посредника, которая закупала бы удобрения «Беларуськалия» на месте, и тогда они уже стали бы собственностью американцев, которые их, возможно, захотели бы перевозить более коротким маршрутом через порт Клайпеды.

«Конечно, никто не говорит об этом прямо. Но определенно существуют теории, что кто-то вроде Джареда Кушнера может в это поверить. Я бы сказал, что это не совсем теории заговора», — заявил другой литовский политик.

Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа. Хотя он не занимает официальных должностей в Белом доме, активно продвигает бизнес-интересы семьи. Он пользуется авторитетом своего тестя, а тот не боится отправлять зятя на международные переговоры, где Кушнер обсуждает в том числе и бизнес-проекты.

Таким образом, в Литве некоторые политики также предлагают, что наряду с отменой или обходом санкций в отношении белорусских удобрений надо обсуждать и другие проблемы. Правда, такую пока непопулярную в литовском политикуме идею решился высказать один из них на условиях анонимности.

«Это значит, что нужно обсуждать с белорусами все наши дела, все, что для нас важно, — от вывода учений “Запад” от наших границ до экспроприированных предприятий, заключенных. И тогда, когда придет время, мы сможем сказать: смотрите, вот вся сфера наших интересов», — пояснил он.

Напомним, что 20 марта 2025 года президент Трамп объявил калийные удобрения критически важным минералом для своей страны. Соединенные Штаты являются одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.