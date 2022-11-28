В Литве предложили считать контрабандой больше, чем 4 пачки сигарет из Беларуси

Опубликовано: 28.11.2022 14:22 , Обновлено: 28.11.2022

Глава Национальной ассоциации производителей табачных изделий Арнас Невераускас выступил с предложением сократить разрешенное количество для перевоза через границу Беларуси сигарет до 40 шт (две пачки) за одну поездку и до 80 шт (четыре пачки) в месяц.

[info_b]Сейчас в Литве, согласно местному КоАП, штрафы за контрабанду составляют от 200 до 6000 евро. В то же время, согласно УК Литвы, за контрабанду может быть назначен не только штраф, но и арест или тюрьма до 10 лет.[/info_b]

Он заявил, что необходимо облагать налогами все, что составляет больше 80 сигарет в месяц. А если человек не будет декларировать сигареты, ему будет грозит наказание как за контрабанду. “Следует отметить, что 9 из 10 контрабандных сигарет в Литве белорусские. Напомним, что в Беларуси доминирует государственное производство сигарет”, – [link href=“https://m.delfi.lt/ru/news/article.php?id=91867857” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] Невераускас.

Такое решение предлагают принять из-за введения в одностороннем порядке безвизового режима в Беларуси для граждан Литвы. Из-за этого поток сигарет через границу увеличился. В тоже время, Минфин Литвы выступил против, так как это потребует от таможни непропорционально большой административной нагрузки.

“По нашим данным, в январе-октябре количество легальных пересечений границы выросло в 9 раз. При таких обстоятельствах контрабанда приходит в Литве не по железной дороге, а в личном транспорте жителей при официальном пересечении границы”, – сказал Delfi Невераускас.

“Можно отметить, что одни и те же лица пересекают границу по многу раз в день (неделю, месяц). Поэтому количество ввозимых товаров растет не только из-за того, что граждане не декларируют товары, а из-за того, что могут ввозить их много раз. Поэтому есть подозрения, что они могут ввозить сигареты не для себя, а для продажи на “теневом” рынке”, - пожаловался глава литовской ассоциации.