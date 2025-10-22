В Литве назвали условия для открытия границы с Беларусью

Опубликовано: 22.10.2025 08:32 , Обновлено: 22.10.2025

Советник Государственной пограничной службы Гедрюс Мишутис рано утром 22 октября заявил, что, хотя вильнюсский аэропорт возобновил работу, границу откроют не сразу.

Ранее власти Литвы заявляли, что пункты пропуска на границе с Беларусью возобновят работу после перезапуска полетов в Вильнюсе.

«По состоянию на 7 утра оба пункта пропуска по-прежнему закрыты. Длительность их временного закрытия будет определяться в зависимости от ситуации», — сообщил агентству Elta Гедрюс Мишутис.

Напомним, что командующий Государственной пограничной службы Литвы (ГПС) Рустам Любаев временно закрыл пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчинкай», действующих на границе с Беларусью.

В Литве свои действия объяснили одновременным запуском с территории Беларуси “десятков” шаров. Официальный Минск ситуацию пока не комментировал.

Руководитель Национального центра управления кризисами Литвы (НЦУКС) Вилмантас Виткаускас в комментарии для радиостанции LRT назвал залет воздушных шаров с контрабандой сигарет “одним из самых масштабных нашествий” в Литве этом году.

“Сегодня вечером мы столкнулись, пожалуй, с самым интенсивным в этом году нашествием контрабандных сигарет на воздушных шарах в нашу страну. Эта интенсивность измеряется двумя параметрами: временем запуска воздушных шаров в нашу страну и количеством. Именно поэтому Департамент аэронавигации принял решение о приостановке полётов в целях обеспечения безопасности гражданской авиации”, - пояснил литовский чиновник.

По его словам, шары уже обнаружили в пяти регионах: Лаздийском районе, Друскининкайском, Варенском, Шальчининкском районах и Вильнюсе. Также был задержан один человек, связанный с контрабандой.

В Таможенном комитете Беларуси уточнили, что в электронной очереди на выезд из Беларуси на момент закрытия движения было зарегистрировано свыше 1500 грузовиков. Машины не могут приехать как из Беларуси, так и из Литвы.

Хаос начался примерно в 3:00 на пункте пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони») и с 5:00 на пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»).