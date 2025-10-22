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В Литве назвали условия для открытия границы с Беларусью

В Литве назвали условия для открытия границы с Беларусью
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Советник Государственной пограничной службы Гедрюс Мишутис рано утром 22 октября заявил, что, хотя вильнюсский аэропорт возобновил работу, границу откроют не сразу.

Ранее власти Литвы заявляли, что пункты пропуска на границе с Беларусью возобновят работу после перезапуска полетов в Вильнюсе.

«По состоянию на 7 утра оба пункта пропуска по-прежнему закрыты. Длительность их временного закрытия будет определяться в зависимости от ситуации», — сообщил агентству Elta Гедрюс Мишутис.

Напомним, что командующий Государственной пограничной службы Литвы (ГПС) Рустам Любаев временно закрыл пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчинкай», действующих на границе с Беларусью.

В Литве свои действия объяснили одновременным запуском с территории Беларуси “десятков” шаров. Официальный Минск ситуацию пока не комментировал.

Руководитель Национального центра управления кризисами Литвы (НЦУКС) Вилмантас Виткаускас в комментарии для радиостанции LRT назвал залет воздушных шаров с контрабандой сигарет “одним из самых масштабных нашествий” в Литве этом году.

“Сегодня вечером мы столкнулись, пожалуй, с самым интенсивным в этом году нашествием контрабандных сигарет на воздушных шарах в нашу страну. Эта интенсивность измеряется двумя параметрами: временем запуска воздушных шаров в нашу страну и количеством. Именно поэтому Департамент аэронавигации принял решение о приостановке полётов в целях обеспечения безопасности гражданской авиации”, - пояснил литовский чиновник.

По его словам, шары уже обнаружили в пяти регионах: Лаздийском районе, Друскининкайском, Варенском, Шальчининкском районах и Вильнюсе. Также был задержан один человек, связанный с контрабандой.

В Таможенном комитете Беларуси уточнили, что в электронной очереди на выезд из Беларуси на момент закрытия движения было зарегистрировано свыше 1500 грузовиков. Машины не могут приехать как из Беларуси, так и из Литвы.

Хаос начался примерно в 3:00 на пункте пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони») и с 5:00 на пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»).

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