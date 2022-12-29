В командовании ПВО Украины рассказали, могла ли их ракета упасть в Беларуси

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Опубликовано: 29.12.2022 19:23 , Обновлено: 29.12.2022

Представитель ВВС и ПВО войск Украины Юрий Игнат заявил, что 29 декабря во время массированной ракетной атаки России одна из украинских ракет ЗРК С-300 могла упасть на территории Беларуси. Но это пока только предположение.

Юрий Игнат пообещал, что скоро состоится объективный анализ ситуации и последствий очередной российской атаки. И воздушные силы Украины обещают уже в ближайшее время опубликовать информацию по инциденту с упавешй ракетой в Беларуси.

“В конце концов, работа противовоздушной обороны так интенсивна, в частности была и сегодня, что такие вещи возможны. Исключать нельзя. Мы знаем примеры на территории соседних государств - какие-то обломки могут попадать”,

заметил Юрий Игнат в эфире “24 канала”.



Представитель ВВС Украины напомнил, что никакие бы ракеты не падали, если бы не атаки России. В то же время, он не исключил возможности, что это могло быть прямой провокацией России с целью втянуть Беларусь в войну с Украиной. Юрий Игнат также заявил, что российские ракеты летают через воздушное пространство Беларуси, как и через Молдову, чтобы ударить по Украине.

В свою очередь, в Минобороны Беларуси дали свой комментарий:

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