В КНДР для встречи Лукашенко устроили масштабный парад с салютом и конницей
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Власти КНДР устроили торжественную церемонию для официальной встречи Александра Лукашенко и Ким Чен Ына в Пхеньяне. Кадры показал «Пул Первого».
Местом для проведения красочной церемонии стала площадь им. Ким Ир Сена, названная в честь основателя КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) и открытая в 1954 году. Это главная площадь страны и один из символов Пхеньяна.
Тем временем Александр Лукашенко в Пхеньяне почтил память умерших руководителей КНДР – Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Для этого он посетил Кымсусанский дворец Солнца.
«Кымсусан» в переводе с корейского означает «гора, вышитая золотом». Мемориал посвящён бессмертию вождей, символизирует достоинство нации и считается вечной святыней.
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