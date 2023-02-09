В ГПК Беларуси показали видео, как кто-то ходит через калитку в польской стене

🎥 Видео

Опубликовано: 09.02.2023 11:28 , Обновлено: 09.02.2023

Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) показал видео, на котором видно, что кто-то входит на белорусскую территорию через калитку для животных в польском ограждении.

На видео, сделанном ночью, сложно разобрать, что происходит. На нем видно, что кто-то ходит, вероятно, рядом с забором на границе Беларуси и Польши. Затем видно, как отъезжает машина ( по свету фар). Однако, по словам пресс-службы ГПК, там зафиксировано нарушение государственной границы Беларуси.

Смотрите видео:

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“Накануне ночью польские военные на служебном транспорте доставили к заграждению на границе с Беларусью группу иностранцев. Затем, открыв калитку для животных, насильно вытолкнули всю группу беженцев и оставили их в опасном для жизни положении”, - рассказали свою версию происходящего белорусские пограничники.

Почему они не пресекли нарушение госграницы Беларуси, там не пояснили. Что стало с людьми, которые оказались на белорусской территории и что им там угрожало, пограничники не уточнили. Однако обвинили власти Польши в нарушениях законов и “попыткам скрыть собственные жестокие действия в отношении уязвимых людей”.

В Погранкомитете заявили, что польский забор на границе стал “инструментом, который калечит людей и используется польскими силовиками для выбрасывания живых и мертвых беженцев”.