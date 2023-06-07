В Госдуме призвали добиться участия Беларуси в войне с Украиной

Опубликовано: 07.06.2023 10:03 , Обновлено: 07.06.2023

Депутат Госдумы РФ от фракции "Единая Россия", первый зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил в интервью для российского издания Ura.ru, что власти РФ должны добиться участия Беларуси в войне с Украиной.

По его мнению, это “было бы полезно” для России из-за “географической близости” Беларуси.

“Если не напрямую, то так же, как и на первом этапе специальной операции, предоставить свою территорию для того, чтобы наши Вооруженные силы могли с этой территории оперировать, если такая необходимость возникнет. А она, вполне возможно, возникнет», — заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

[info_b]На днях депутат Госдумы Затулин попал в скандал после того как заявил, что официальные цели “специальной военной операции” (так в России называют войну с Украиной) потеряли смысл.

Он напомнил, что Путин обещал “денацификацию, демилитаризацию, нейтралитет Украины и защиту жителей” ОРДЛО. “По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл”, – признался российский депутат.

После этого ему грозит лишение поста первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ и исключение из рядов единороссов.[/info_b]

“Пытаются втянуть в войну”

В феврале 2033 года Александр Лукашенко заявил, что не будет воевать с Украиной. “Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно”, – заявил Лукашенко.

Позднее, в конце марта, Александр Лукашенко обвинил некоторые соседние страны в попытке втянуть Беларусь в войну в Украине.

“Война уже у нас: за нашим забором острый конфликт, внутри - вы видите, что происходит. Происходит то, о чем я вас предупреждал в 2020 году: они испробовали все тогда и подошли к единственному варианту - военному, чтобы нас сломать. Это и происходит. Повод всегда найдется. Беларусь пытаются втянуть в войну. Особенно усердствуют наши соседи. Эти факты не спрячешь”, - заявил Александр Лукашенко и обвинил в этом западные страны.

А в конце апреля Александр Лукашенко снова заявил, что не хочет воевать с Украиной.

«Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт. Поэтому успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы”, - заявил он.