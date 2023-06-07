В Гомеле показали, как готовились к борьбе с вооруженными формированиями

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Опубликовано: 07.06.2023 09:19 , Обновлено: 07.06.2023

В УВД Гомеля сообщили, что провели учения по отражению нападения незаконных вооруженных формирований. Для чего привлекли технику, в том числе трактор, и возвели блокпосты из мешков с песком.

“В Гомельской области прошла активная фаза межведомственных учений, направленных на обеспечение готовности компетентных государственных органов и других организаций к выполнению задач по пресечению деятельности террористических организаций и незаконных вооруженных формирований”, - сообщили в силовом ведомстве области.

Судя по фото, участники учений также перекрывали дороги с оружием в руках.