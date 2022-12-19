В Генштабе объяснили, зачем белорусам выдают мобилизационные предписания

Опубликовано: 19.12.2022 08:24 , Обновлено: 19.12.2022

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси в эфире гостелеканала СТВ рассказал, зачем в военные билеты белорусов вклеивают красные мобилизационные предписания.

По словам начальника 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Александра Шальпука, такие предписания выдают не всем, а только тем, «кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью, которую он получил».

Таким образом, сказал он, белорусов «закрепляют» за воинским подразделением.

Он назвал «ложью и фейком» сообщения, что Беларусь готовится к войне или наступлению.

Также представитель Генштаба заверил, что мобилизационные предписания не ограничивают белорусов ни в чем, в том числе в перемещениях.

Ранее Телеграф писал, что в Барановичах мужчина после того, как сходил в военкомат на сверку учетных данных, увидел в своем воинском билете мобилизационное предписание. По его словам, на учете он стоит более 10 лет, но такой документ ему вклеили впервые.

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В предписании написано, что случае объявления мобилизации в стране военнообязанный должен будет в течение 38 часов, не дожидаясь повестки из военкомата, явиться с паспортом, воинским билетом, вещами и запасом еды на сутки на мобилизационный пункт по указанному в предписании адресу или в военкомат.

А тем, кто этого не сделает, грозит административная или уголовная ответственность.

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