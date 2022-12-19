В Генштабе объяснили, зачем белорусам выдают мобилизационные предписания
Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси в эфире гостелеканала СТВ рассказал, зачем в военные билеты белорусов вклеивают красные мобилизационные предписания.
По словам начальника 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Александра Шальпука, такие предписания выдают не всем, а только тем, «кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью, которую он получил».
Таким образом, сказал он, белорусов «закрепляют» за воинским подразделением.
Он назвал «ложью и фейком» сообщения, что Беларусь готовится к войне или наступлению.
Также представитель Генштаба заверил, что мобилизационные предписания не ограничивают белорусов ни в чем, в том числе в перемещениях.
Ранее Телеграф писал, что в Барановичах мужчина после того, как сходил в военкомат на сверку учетных данных, увидел в своем воинском билете мобилизационное предписание. По его словам, на учете он стоит более 10 лет, но такой документ ему вклеили впервые.
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В предписании написано, что случае объявления мобилизации в стране военнообязанный должен будет в течение 38 часов, не дожидаясь повестки из военкомата, явиться с паспортом, воинским билетом, вещами и запасом еды на сутки на мобилизационный пункт по указанному в предписании адресу или в военкомат.
А тем, кто этого не сделает, грозит административная или уголовная ответственность.
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