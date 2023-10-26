В ЕРИП предупредили белорусов о восьмичасовых техработах. Когда?
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В автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) предупредили белорусов о проведении плановых технических работах в ближайшие выходные. Специалисты пообещали справиться чуть больше чем за 8 часов, а сама система будет недоступна пользователям в течение 6 часов.
К счастью для пользователей, как и большинство плановых технических работ, нынешняя профилактика запланирована на ночное время:
- 28 октября с 00:00 до 08:20 будут проводиться сами техработы,
- с 01:00 до 07:00 платежи будут недоступны в платежной системе в ЕРИП.
“Приорбанк” объявил техработы на 28 октября
В этот же день - в субботу, 28 октября - технологические работы запланировал белорусский “Приорбанк”. Работы должны начать в 8:30 и завершить к 14:30.
Как пояснили в банке, в это время клиентам будут недоступны операции в интернет-банке для бизнеса и система мгновенных платежей.