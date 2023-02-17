В центре Минска вывели БТР и спецтехнику

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Опубликовано: 17.02.2023 10:31 , Обновлено: 17.02.2023

В центре Минска перед Дворцом Независимости 17 февраля белорусские военные разместили вооружение и спецтехнику. Что происходит?

Подробности рассказали в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Там объяснили, что так военные готовятся к мероприятиям, «приуроченным ко Дню защитников Отечества и 105-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Для этого они организовывают выставку вооружения, военной и специальной техники.

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Кроме того, гостям мероприятий пообещали «отведать настоящей солдатской каши, посоревноваться в меткости в интерактивном тире и побыть в роли стрелка-зенитчика на специальном тренажере».

Также им предложили послушать военный оркестр, посетить выставку собак служебных пород.