В центре Минска вывели БТР и спецтехнику
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В центре Минска перед Дворцом Независимости 17 февраля белорусские военные разместили вооружение и спецтехнику. Что происходит?
Подробности рассказали в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
Там объяснили, что так военные готовятся к мероприятиям, «приуроченным ко Дню защитников Отечества и 105-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь».
Для этого они организовывают выставку вооружения, военной и специальной техники.
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Кроме того, гостям мероприятий пообещали «отведать настоящей солдатской каши, посоревноваться в меткости в интерактивном тире и побыть в роли стрелка-зенитчика на специальном тренажере».
Также им предложили послушать военный оркестр, посетить выставку собак служебных пород.