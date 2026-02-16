🕵️ Неофициально

Опубликовано: 16.02.2026 18:22 , Обновлено: 16.02.2026

В Телеграм-канале «Оракул МИДа», близком к МИДу Беларуси (Министерству иностранных дел Республики Беларусь) и где часто в более неформальной манере дают оценки тем или иным событиям, заявили, что участники Мюнхенской конференции по безопасности разрушают существующий миропорядок.

«В Мюнхене снова хоронят «порядок, основанный на правилах». Правда, никто так и не объяснил, что это за зверь и с чем его едят. Главный эпиграф – «Разрушаемый мир» – организаторы вывесили как приговор человечеству, не заметив зеркала: мир разрушается именно их руками», — говорится в сообщении.

Авторы канала о белорусской дипломатии упрекнули организаторов Мюнхенской конференции, что те не позвали Беларусь, Россию и Иран.

В качестве альтернативы на канале «Оракул МИДа» предложили Минскую международную конференцию по евразийской безопасности, где приглашают всех.

«Мюнхенские стратеги уже хорошо знают, где находится Минск. А скоро им еще и придется покупать билеты в Беларусь. Учиться разговаривать со всеми, а не только с удобными», — заявили авторы.

К чему пришли на Мюнхенской конференции

Согласно мнению политического обозревателя BILD (крупнейшего европейского таблоида) Луизы Фолькхаузен, в 2026 году на конференции все прошло более гладко, чем в прошлом году, когда США в лице Венса (вице-президента США Джей-Ди Вэнса) устроили настоящий демарш.

Послание США Европе: Партнерство по правилам Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что США готовы к союзу, но только на условиях новой администрации. Он заявил, что Америка «снова возьмет на себя задачу обновления и восстановления» — в одиночку или с Европой, но по своим правилам.

Послание Европы США: Конец зависимости

Канцлер Фридрих Мерц (канцлер Германии) ответил в боевом тоне, призвав к суверенитету ЕС (Европейского союза): «Никто не заставлял нас впадать в чрезмерную зависимость от США… Но это состояние мы теперь оставляем позади — лучше сегодня, чем завтра».

Послание Европы Путину и Трампу: Никаких сделок без нас

Европа предупредила Вашингтон, что переговоры по Украине недопустимы без участия европейцев. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул: «Исключать европейских союзников из переговоров… наносит ущерб нашему союзу и укрепляет наших противников».

Послание Зеленского: Не бросайте нас

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский благодарил союзников, но между строк в его речи читалась тревога. На вопрос о контактах с США он ответил: «Хорошо иметь прямые номера телефонов», — что автор статьи BILD расценила как сигнал: Киеву приходится настойчиво просить о помощи.