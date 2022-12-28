В Беларуси задержали репетитора Евгения Ливянта
В Беларуси задержали известного минского репетитора и руководителя центра по подготовке к ЦТ «100 баллов» Евгения Ливянта. Об этом сообщили в приближенном к силовым структурам телеграм-канале.
Там утверждают, что Ливянт «участвовал в перекрытии дорог» и массовых мероприятиях. Его также обвинили в «попытке захвата государственной власти путем участия в так называемом “координационном совете».
Кроме того, со ссылкой на прокуратуру, в тг-канале заявили, что репетитор «не являясь учреждением образования, фактически осуществлял лицензируемую деятельность с помощью сговора с частной школой».
Также в Сети появилось покаянное видео с Евгением Ливянтом.