В Беларуси военных высадили из летящих вертолетов без парашютов
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В Беларуси 26 января во время совместного с Россией летно-тактического учения военных высадили из летящих вертолетов без парашютов.
Об этом сообщили в Министерстве обороны и показали фотографии.
В ведомстве сообщили, что на полигоне в Брестской области белорусские и российские военные десантировались из вертолета Ми-8МТВ-5 без парашюта.
Вместо него они использовали альпинистские веревки и специальный десантный канат.
Таким образом военные «отработали элементы беспарашютного десантирования».
Вот как это было:
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Фото Максим Гарлукович, «Ваяр».