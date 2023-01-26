В Беларуси военных высадили из летящих вертолетов без парашютов

📷 Фото

Опубликовано: 26.01.2023 10:58 , Обновлено: 26.01.2023

В Беларуси 26 января во время совместного с Россией летно-тактического учения военных высадили из летящих вертолетов без парашютов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны и показали фотографии.

В ведомстве сообщили, что на полигоне в Брестской области белорусские и российские военные десантировались из вертолета Ми-8МТВ-5 без парашюта.

Вместо него они использовали альпинистские веревки и специальный десантный канат.

Таким образом военные «отработали элементы беспарашютного десантирования».

Вот как это было:

[galereya]

Фото Максим Гарлукович, «Ваяр».