В Беларуси появился ещё один Кодекс. Какую сферу будет регулировать?
💼 Официально
В Беларуси появился Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, который призван заменить многочисленные законодательные акты с нормативными предписаниями для данной сферы. Соответствующий указ 17 июля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Полный текст нового кодекса пока не опубликован, однако в Администрации президента рассказали, какие нововведения он предусматривает:
- Областным исполкомам и Минскому городскому исполкому предоставили право размещать строящиеся объекты с отступлением от утвержденной градостроительной документации (при условии соблюдения требований и ограничений, прописанных в законе).
- Упростили процесс строительства для разных категорий объектов, а именно, разрешили возводить некоторые объекты без проектной документации, оптимизировали порядок строительства и реконструкции одноквартирных жилых домов, ввели уведомительный принцип при производстве строительно-монтажных работ.
- Прописали порядок приостановления строительства и консервации объектов.
- Ввели добровольное страхование для архитектурной и строительной деятельности.
Кроме того, новый кодекс предусматривает создание в Беларуси единой информационной среды в строительной отрасли. В частности, как пояснили в пресс-службе, планируется ввести в стране электронный градостроительный кадастр.