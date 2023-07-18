В Беларуси появился ещё один Кодекс. Какую сферу будет регулировать?

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Опубликовано: 18.07.2023 11:06 , Обновлено: 18.07.2023

В Беларуси появился Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, который призван заменить многочисленные законодательные акты с нормативными предписаниями для данной сферы. Соответствующий указ 17 июля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Полный текст нового кодекса пока не опубликован, однако в Администрации президента рассказали, какие нововведения он предусматривает:

Областным исполкомам и Минскому городскому исполкому предоставили право размещать строящиеся объекты с отступлением от утвержденной градостроительной документации (при условии соблюдения требований и ограничений, прописанных в законе).

Упростили процесс строительства для разных категорий объектов, а именно, разрешили возводить некоторые объекты без проектной документации, оптимизировали порядок строительства и реконструкции одноквартирных жилых домов, ввели уведомительный принцип при производстве строительно-монтажных работ.

Прописали порядок приостановления строительства и консервации объектов.

Ввели добровольное страхование для архитектурной и строительной деятельности.

Кроме того, новый кодекс предусматривает создание в Беларуси единой информационной среды в строительной отрасли. В частности, как пояснили в пресс-службе, планируется ввести в стране электронный градостроительный кадастр.