В Беларуси начали расконсервацию военной техники

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Опубликовано: 24.01.2023 15:26 , Обновлено: 24.01.2023

В Минобороны Беларуси сообщили, что 24 января начали снимать с длительного хранения на складах военную технику. Там это объяснили совместными действиями с российской армией.

“В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения”, - сообщили в Минобороны.

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Сегодня же стало известно, что Украина предлагала Беларуси подписать Пакт о ненападении. Однако Александр Лукашенко не уточнил, какой ответ дал Минск.