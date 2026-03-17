В Беларуси изменили порядок создания политических партий

Опубликовано: 17.03.2026 07:45 , Обновлено: 17.03.2026

В Беларуси меняется официальный порядок создания политических партий, а также порядок ликвидации общественных объединений и политических партий. Это предусмотрено новым законом, который 16 марта подписал глава государства.

Текст закона “Об изменении законов по вопросам регулирования гражданского судопроизводства и гражданских правоотношений” пока не выложили в открытый доступ, однако в Администрации Президента раскрыли его основные положения. В целом, как пояснили в АП, документ вносит корректировки более чем в полсотни действующих законов, чтобы привести их в соответствие с нормами Гражданского кодекса и Кодекса гражданского судопроизводства, который начал работать в Беларуси с 1 января 2026 года.

Для новых политических партий в законе прописали новое требование. Теперь создателям партии придётся для начала образовать оргкомитет и уведомить об этом Министерство юстиции. Документом также скорректирован порядок ликвидации общественных объединений и политических партий, в частности, прописаны нюансы обращения в доход государства имущества, оставшегося после ликвидации партии или общественного объединения.

Новый закон также позволяет обществам с ограниченной ответственностью работать на основании типового устава, утвержденного Советом министров.

Также документом вводится субсидиарная ответственность по обязательствам должника (вследствие причинения вреда жизни или здоровью, о компенсации морального вреда, выплате заработной платы) на собственников, учредителей (участников) юридических лиц, признанных банкротами . Они обязаны будут отвечать перед должниками, пропорционально принадлежащих им акций (долей в уставном фонде) обанкротившейся организации.

Кроме того, авторы нового закона уточнили подсудность определенных категорий дел, скорректировали названия процессуальных документов и терминологию, исключили неактуальные ссылки.

Судебных экспертов законом также официально освободили от необходимости получать свидетельство о присвоении квалификации. Теперь эту информацию будет просто размещать в Реестре судебных экспертов. Документ также уточнил статус курсанта Государственного комитета судебных экспертиз.

В АП подчеркнули, что разные нормы нового закона будут вступать в законную силу в разные сроки. Какие-то положения заработают сразу же после официального опубликования, какие-то - лишь через месяц, а то и через три и все шесть месяцев.