В Беларусь снова едет посланник Трампа. Но вначале посетит Вильнюс

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 18.03.2026 11:58 , Обновлено: 18.03.2026

В среду, 18 марта, специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул должен прилететь в Вильнюс. После этого он намерен отправиться в Минск, сообщило ранее литовское новостное издание Delfi. Это будет четвертый визит, если состоится, американской делегации в Беларусь.

По итогам трех предыдущих визитов указом Президента Беларуси Александра Лукашенко были освобождены в общей сложности 189 человек. В польской и литовской прессе предполагают, что на этот раз речь может идти сразу о 300 заключенных. Впрочем, официально в Беларуси о таких планах не заявляли.

Взамен на освобождения официальный Минск добился снятия части санкций, например, введенных в отношении национальной авиакомпании «Белавия». Однако в Польше и Литве обсуждают следующий этап переговоров и предполагают, что теперь речь может идти о снятии ограничений в отношении калийных удобрений.

Для экономики Беларуси это был бы важный шаг, так как это единственный высокодоходный экспорт, основанный на собственных запасах полезных ископаемых. До введения санкций Беларуси принадлежало 20% мирового рынка калийных удобрений.

“Реакция будет жесточайшей”

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал ход белорусско-американских консультаций и подтвердил, что скоро будет очередная встреча, не назвав точных сроков.

“Мы ведем с ними переговоры. Достойно. Выведя за скобки Россию и Китай. Это не обсуждается… Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет”, — заявил он в ходе визита в Дрибинский район.

По его словам, он заявил американцам, что в случае повторения протестов 2020 года “реакция будет жесточайшей”.

“Скажу больше: не глядя ни на какие законы. Я буду на это жесточайше реагировать”, — заявил он.

Однако, по словам Лукашенко, США на самом деле поднимают вопрос освобождения заключенных. “Да, они хотят освободить. Я им в шутку сказал: “Ребята, я вас понимаю, вы хотите освободить тех, кого вы когда-то наняли, чтобы нас свергнуть… Ну что, мы будем на этом жить и будем друг против друга стоять? Время меняется. Жить-то надо”, — рассказал он.

“Да, педалируют в том числе с подачи наших беглых эту тему политзаключенных. Пожалуйста: 100, 200… Я не знаю, сколько их там человек. У них постоянно цифра эта увеличивается”, — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, таким освобожденным не обязательно покидать страну, они могут остаться “в рамках существующего правового поля”. Напомним, что практически все освобожденные в результате договоренностей с США были выведены или в Литву, или в Украину.