В Беларусь прибыли новые носители ядерного оружия

🎥 Видео

Опубликовано: 26.12.2022 10:13 , Обновлено: 26.12.2022

Помощник министра обороны Беларуси по идеологической работе генерал-майор Леонид Касинский заявил, что ракетные комплексы «Искандер-М» и ЗРК С-400 уже прибыли в страну из России.

Тактические ракетные комплексы “Искандер”, способные нести ядерные боеголовки, и системы противовоздушной обороны С-400 были развернуты в Беларуси и готовы выполнять поставленные перед ними задачи, сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны Беларуси.

[Telegram_widget url=“https://t.me/modmilby/21206”]

“Наши военнослужащие, экипажи полностью завершили обучение в совместных центрах боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь … Эти виды вооружения [системы ”Искандер” и С-400] сегодня находятся на боевом дежурстве и полностью готовы к выполнению задач по своему прямому предназначению”, - похвалился представитель Минобороны Беларуси.

Пока неивзвестно, сколько систем “Искандер” было развернуто в Беларуси. Мобильный управляемый ракетный комплекс “Искандер-М” имеет дальность действия до 500 км и может нести как обычные, так и ядерные боеголовки.