В Беларусь из России прибыла партия истребителей Су-30СМ2

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Опубликовано: 26.12.2025 15:51 , Обновлено: 26.12.2025

Министерство обороны Беларуси сообщило, что на один из белорусских аэродромов прибыла партия истребителей Су-30СМ2. Начальник военной авиации Беларуси полковник Александр Беляев назвал прибытие новых самолётов "доброй традицией".

«Поступление новой авиационной техники стало уже доброй традицией: парк её неуклонно обновляется», — заявил полковник.

По его словам, самолёты Су-30СМ2 — это истребители, которые «соответствуют всем требованиям, предъявляемым к авиационной технике такого класса».

























«Летать на них — это настоящее счастье. Скоро эти самолёты пройдут техническое освоение на авиационной базе и максимум через две недели приступят к защите воздушного пространства нашей любимой Родины», — заявил Беляев.

Глава авиации уточнил, что это не последняя партия, и новые самолёты будут продолжать поступать в страну. При этом он не уточнил ни количество, ни сроки.

[inf]Истребитель Су-30СМ2 был разработан для ВВС России. На этой модификации установлены новые двигатели АЛ-41Ф1С от Су-35С с управляемым вектором тяги. Также на них установлена модернизированная РЛС, а часть бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) унифицирована с БРЭО самолёта Су-35С. Первый полёт состоялся в феврале 2021 года. Самолёт Су-30 начал производиться в 1989 году.[/inf]