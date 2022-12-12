Умер белорусский политолог Щекин

Опубликовано: 12.12.2022 11:39 , Обновлено: 12.12.2022

В ночь на 12 декабря умер политолог, заведующий отдела социологии государственного Института социологии НАН Беларуси Николай Щекин. Ему было 49 лет.

Об этом сообщил Юрий Воскресенский. По его словам, Щекин не дожил до своего 50-летия всего семь дней.

Как написано на сайте Института социологии НАН Беларуси, Николай Щекин — «белорусский философ, общественный деятель, кандидат философских наук, доцент».

Он также давал комментарии о политической обстановке в Беларуси и мире государственным изданиям и ТВ, писал колонку в газете «СБ. Беларусь сегодня».

«Наше поле битвы – на полях, на рабочих местах. Это тот промышленный, продовольственный и культурный тыл без которого невозможно существование нации. И если кто-то еще не понял, то белорусское государство снова продемонстрирует воспитательную методику, если это потребуется. А беглым можно посоветовать только одно: чем быстрее они примут решение о возвращении на Родину, тем быстрее искупят свою вину», — заявлял Щекин в конце октября 2022 года.