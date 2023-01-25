Украинские пограничники пообещали предупредить о наступлении из Беларуси за 2 недели

Опубликовано: 25.01.2023 19:18 , Обновлено: 25.01.2023

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что постоянно следят за происходящим на территории Беларуси. Там пообещали предупредить о вероятном готовящемся нападении за две недели до его начала.

По мнению руководства украинских пограничников, с момента формирования наступательной группировки в Беларуси до ее возможного вторжения в Украину пройдет как минимум столько времени.

“У нас будет как минимум 2 недели. Наша разведка работает очень хорошо, стабильно. Никаких планов врага от наших разведчиков скрыть нельзя”, - похвалился глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время россияне не создали ни одной наступательной группировки на территории Беларуси, поэтому реальных угроз для Украины с этого направления нет.

Ранее власти Беларуси заявили, что все совместные мероприятия с российскими войсками на территории страны направлены на повышение обороноспособности, а не на нападение.