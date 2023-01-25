Украинская разведка подсчитала количество российских военных в Беларуси

Опубликовано: 25.01.2023 15:19 , Обновлено: 25.01.2023

Замглавы украинской разведки (ГУР) Вадим Скибицкий 25 января рассказал, сколько российских военных, по его информации, находится на территории Беларуси.

Он утверждает, что в Беларуси сейчас находится 5800 военнослужащих. Это «сухопутный компонент».

Но, по его словам, «это совсем другой контингент», чем тот, который был в феврале 2022 года.

«Там нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск», – сказал Скибицкий.

Также он заявил, что на территории Беларуси находится один дивизион «Искандер», зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

Отметим, что официальный Минск не сообщал, сколько российских военных прибыло в Беларусь и информацию украинской разведки не комментировал.