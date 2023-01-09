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Украинцы смогли запускать американские Sea Sparrow из российских "Буков". Вот как это получилось

Украинцы смогли запускать американские Sea Sparrow из российских "Буков". Вот как это получилось
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США в последний пакет помощи включили зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow, которые можно использовать в российских и советских ЗРК. Это стало возможным благодаря Польше.

Ракеты RIM - 7 Sea Sparrow были созданы в 1960-х годах. В начале 1990-х годов ракеты RIM-7 Sea Sparrow были модернизированы несколько раз, что сделало последнюю выпускаемую с 1994 года модификацию RIM-7p похожей на первую версию RIM-7e только внешне. У них один и тот же корпус.

Уже в 2004 году на вооружение была введена новая ракета RIM-162 ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile), которая вытесняет из эксплуатации устаревшие RIM-7p (опять же новинка может использовать старые пусковые установки). RIM-162 ESSM-это глубокая реконструкция старой ракеты, где был использован новый ракетный двигатель с вектором тяги, который значительно увеличил маневренность новой конструкции.

[info_b]Ракеты RIM - 7 Sea Sparrow могут двигаться со скоростью 3 Маха (993 м / с) и использовать полуактивную систему наведения, что означает, что оператор пусковой установки должен подсвечивать цель до момента попадания. Это связано с тем, что эти ракеты (AIM-7, RIM-7 или Aspide) не имеют собственного радара на борту и направляются на радиолокационные волны, отраженные от цели. В свою очередь, за уничтожение целей выступает осколочная боеголовка массой 40,5 кг.[/info_b]

Как украинцы приспособили их к российские ЗРК?

Ещё в 2000-х годах над адаптацией американских ракет RIM-7 Sea Sparrow / RIM-162 ESSM к пусковой установке 2К12 Куб работал военный завод вооружения № 2 в польском Грудзендзе. Результат работы в виде прототипа был представлен на выставке MSPO 2007 года, и хотя он не интересовал польский МО, проектная спецификация была сохранена.

Стоит отметить, что в Украине имеется ряд комплектов 2К12 Куб и производных от этой конструкции комплектов 9К37 “Бук”, модификация которых также возможно по аналогии с “Кубами”. Это позволило украинцам получить средства, способные поражать цели на расстоянии до ~30 км, движущиеся на высоте до ~15 км.

Ещё одна возможность такой интеграции - чешская модернизация комплектов 2К12 “Куб” в исполнении RETIA в сотрудничестве с MBDA, позволяющая использовать ракеты AIM-7e или Aspide 2000 с аналогичными параметрами.

За пределами России, по сути, никто не производит ракеты для ее зенитных систем. Поэтому после того, как украинцы выпустят запасы имеющихся у них ракет, российские зенитные системы станут бесполезными. Между тем, в случае использования российских пусковых установок для запуска ракет RIM-7 и производных Украина больше не будет вынуждена экономить свои зенитные ракеты.

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