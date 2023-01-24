Украинцы повесили на границе с Беларусью "Валеру", который "погиб под Киевом"

Опубликовано: 24.01.2023 10:20 , Обновлено: 31.05.2023

Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что на границе с Украиной белорусские пограничники уже который день наблюдают "повешенного Валеру".

Так называется манекен в виде российского солдата, который как бы погиб под Киевом. По данным телеканала, он скорее всего заминирован. Работники госТВ предположили, что украинцы могли повесить и настоящего русского солдата.

“…повесив, они потом еще приговаривали, что это русский солдат, который погиб в Киеве и зовут его Валера. И могли бы труп сюда привезти, но играют вдолгую”, - сообщили на госТВ. Но и это ещё не всё .

Белорусские пограничники заметили, что кто-то выломал пограничный столб. “Пограничный знак был выломан до основания. Дорожка следов вела в сторону Украины, то есть неизвестным лицом пограничный знак был вынесен на территорию Украины. Для выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи правовой оценки на место выезжала оперативно-следственная группа. Было возбуждено уголовное дело по статье 339 ч.1. Уголовного кодекса (хулиганство)”, - сообщил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.

В итоге работники гостелевидения сообщили, что у белорусских пограничников после таких потрясений железные нервы. “Даже мужчины из съёмочной группы АТН восхищались каждым белорусским военным в отдельности”, - говорится в репортаже.