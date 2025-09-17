Минобороны РФ объявило о завершении учений "Запад-2025"

Опубликовано: 17.09.2025 19:38 , Обновлено: 17.09.2025

Учения "Запад-2025" российской и белорусских армий завершены, официально сообщило Минобороны РФ. Там заверили, что все участвовавшие в них военные начали возвращение в пункты дислокации.

Учения проходили на территории Беларуси и России с 12 по 16 сентября и вызвали неверную реакцию у Украины, Польши, Литвы и Латвии.

Варшава даже приняла решение об одностороннем закрытии границы с Беларусью. Причем под запрет на передвижение попали, чего раньше никогда не было, поезда.

Позднее в МВД Польши уточнили, что хотя основной причиной остановки работы границы с Беларусью были учения “Запад-2025”, ее не откроют сразу после завершения маневров.

Тем временем во вторник (16 сентября) президент России Владимир Путин посетил один из полигонов «Запада-2025». Российский глава заявил в эфире российского государственного телевидения, что в учениях, начавшихся в пятницу, было задействовано около 100 тысяч военнослужащих и около 10 тысяч единиц военной техники.

В учениях, которые проходили на 41 полигоне, помимо России и Беларуси, приняли участие и другие страны, представляющие такие организации, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Также присутствовали контингенты из Индии, Ирана и африканских стран — Буркина-Фасо, Нигера и Мали.