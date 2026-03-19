Трамп предложил Лукашенко прилететь в США - Коул

Опубликовано: 19.03.2026 15:13 , Обновлено: 19.03.2026

Джон Коул заявил после переговоров во Дворце Независимости, что Вашингтон и Минск будут работать над организацией поездки Александра Лукашенко в США.

«Трамп постоянно отзывается о Лукашенко как о своем хорошем друге, уважаемом мировом лидере», — сказал специальный посланник США по Беларуси Джон Коул.

«Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что Президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне. Но Президент Трамп пригласил Президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира», — заявил спецпосланник США.

Других итогов переговоров американский спецпосланник не озвучил.

Ранее пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко не смог полететь на встречу глав стран — участниц «Совета мира» 19 февраля, собранного Дональдом Трампом для восстановления сектора Газа, так как его рабочий график на этот период уже был спланирован.

При этом представитель Дворца Независимости призналась, что сам полет Александра Лукашенко в США очень сложно организовать из-за запрета на использование европейского воздушного пространства, введенного Евросоюзом (ЕС).

Впоследствии стало известно, что не полетел м министр иностранных дел Рыженков, так как членам белорусской делегации США не выдали визы.