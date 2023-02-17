"То есть мы все крысы?" - на белорусском госТВ возмутились словам Борреля

🎤 Мнение

Опубликовано: 17.02.2023 20:31 , Обновлено: 17.02.2023

На белорусском государственном телеканале СТВ возмутились словам главы европейской демократии Жозепа Борреля. Работникам телеканала показалось, что европейский политик намекнул, что относится к ним как грызунам.

“Многие думают, что санкции неэффективны, что они не ослабили экономику России, а наоборот, но санкции – это медленно действующий яд, как мышьяк”, - заявил Боррель на заседании Европарламента. Таким образом он отверг критику некоторых политиков о недостаточности вводимых ограничений в отношении властей России и Беларуси.

По словам главы европейской дипломатии, санкциям надо время, чтобы необходимый эффект “медленно, но верно” накопился и стал заметным.

“То есть мы все крысы?”, - сделал почему-то именно такой вывод из слов Боррреля сделал работник СТВ Евгений Пустовой.

“Мы все крысы, а они делают над нами эксперимент, вводят нам мышьяк. Поганый маньячила!” - согласился с ним другой сотрудник госТВ Григорий Азаренок, передает тг-канал СТВ.