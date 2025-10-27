Таможня Беларуси объявила о частичном возобновлении движения на границе с Литвой. Кого пускают?

💼 Официально

Опубликовано: 27.10.2025 19:00 , Обновлено: 27.10.2025

Литва приоткрыла один из пунктов пропуска на границе с Беларусью, но только для определенных категорий граждан. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК).

В ГТК сослались на сообщение от литовских пограничников, в котором те уведомили, что через КПП «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») могут проехать:

Дипломаты или служащие, перевозящие литовскую дипломатическую почту;

Туристы, следующие транзитом в Калининградскую область из Беларуси и обратно;

Граждане Литвы и Европейского союза, а также лица, имеющие вид на жительство в Литве.

Белорусская таможня подтвердила, что указанные категории граждан начали пересекать границу через пункт пропуска «Каменный Лог» с 14:30.

В ГТК подтвердили, что уже с 14:30 в пропускном пункте «Мядининкай» началось движение транспорта. В результате в Литву выехали 30 легковушек, два автобуса и один грузовик. В то же время в Беларусь въехали 19 легковых авто, 3 автобуса и 20 грузовиков.

«Пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» — с белорусской стороны) остается закрытым на неопределенный срок – не пропускают ни людей, ни транспортные средства», — сообщили в ГТК.

Ранее Telegraf.news писал, что Литва решила закрыть КПП на границе с Беларусью из-за вторжения воздушных шаров, мешавших работе литовских аэропортов. Пока действует временное ограничение, но со среды правительство Литвы пообещало сделать его «бессрочным».

Тем временем МИД Беларуси назвал такие действия «антинародными» и противоречащими духу Шенгенского соглашения, в которое Беларусь не входит.