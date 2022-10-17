Суд в Гродно приговорил Автуховича к 25 годам лишения свободы

Опубликовано: 17.10.2022 15:41 , Обновлено: 17.10.2022

Гродненский суд 17 октября огласил приговоры по так называемому «делу Автуховича», в котором фигурировали 12 человек. 59-летнего предпринимателя Николая Автуховича приговорили к 25 годам лишения свободы.

Его судили по 10 статьям Уголовного кодекса. А именно:

ч. 3 ст. 285 — создание преступной организации и участие в ней;

ч. 2 ст. 357 — покушение на захват государственной власти неконституционным путем;

ч. 1 ст. 356 — измена государству;

ч. 3 ст. 130 — разжигание иной социальной вражды или розни;

ч. 3 ст. 361 — призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларус;

ч. 1 ст. 290−2 — покушение на вовлечение в террористическую деятельность;

ч. 3 ст. 289 — акт терроризма и подготовка к нему;

ч. 4 ст. 295 — незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе приготовление к таким действиям;

ч. 3 ст. 333−1 — незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия, комплекта боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, взрывных устройств;

ч.1 ст. 295−3 — незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

Также приговор вынесли:

Павлу Саве —20 лет лишения свободы;

—20 лет лишения свободы; Владимиру Гундарю — 18 лет колонии усиленного режима;

— 18 лет колонии усиленного режима; Ольге Майоровой — 20 лет колонии;

20 лет колонии; Виктору Снегуру — 19 лет колонии и штраф 800 базовых величин;

19 лет колонии и штраф 800 базовых величин; Галине Дербыш — 20 лет колонии;

20 лет колонии; Сергею Резановичу — 16 лет колонии;

16 лет колонии; Любови Резанович — 15 лет колонии;

15 лет колонии; Павлу Резановичу — 19 лет лишения свободы в колонии усиленного режима;

— 19 лет лишения свободы в колонии усиленного режима; Ирине Мельхер — 17 лет лишения свободы;

— 17 лет лишения свободы; Ирине Горячкиной —6 лет и 1 месяц колонии;

—6 лет и 1 месяц колонии; Антону Мельхеру — 2 года 6 месяцев колонии.

Напомним, о задержании членов «банды Автуховича» заявил Александр Лукашенко в декабре 2020 года.

«Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был!» — сказал тогда он.

Позже на гостелеканалах вышли программы, в которых заявляли, что Автухович и его «подельники» поджигали автомобили силовиков и готовили взрывы и убийства на территории Беларуси.

Суд по делу начался 18 мая 2022 года.

Ранее Телеграф писал, что Гродненский областной суд 14 сентября вынес приговор журналисту Денису Ивашину — 13 лет и 1 месяц колонии.

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